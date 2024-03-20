Первые 300 тысяч снарядов дадут ВСУ несколько месяцев передышки - МИД Чехии
Чехия "на грани" поставки Украине тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил тамошний министр иностранных дел Ян Липавский. Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает Зеркало недели.
Сейчас страна имеет 300 тысяч снарядов, которые позволят ВСУ получить "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта, и которые наша страна получит до июня.
"У нас есть прямой опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну", — сказал Липавский, добавляя, что Чехия не смогла стоять в стороне, в то время как Украина осталась без военной поддержки.