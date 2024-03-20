Россия пытается замаскировать самолеты и корабли – британская разведка

Россия прилагает усилия, чтобы увеличить и усовершенствовать применение маскировки с целью смягчить тяжелые потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, где опубликовали спутниковый снимок макета субмарины РФ и его силуэта в порту Новороссийска, сообщает Европейская правда.

Разведка отмечает, что несмотря на эти попытки российские самолеты все еще уязвимы к обычному сбиванию в воздухе, а корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море.

"Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь" , – говорится в обзоре.

Аналитики указывают, что на российских авиабазах маскировку осуществляют с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По их данным, на девяти российских авиабазах есть также раскрашенные силуэты планеров самолетов.

Корабли Черноморского флота, утверждают разведчики, имеют черную краску на носу и корме, что, вероятно, должно сделать их военные корабли меньше и не такими привлекательными для обстрела.

В обзоре говорится, что россияне также рисуют силуэты кораблей на причалах, вероятно, для того, чтобы запутать украинских операторов БПЛА.