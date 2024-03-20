Россияне пытаются создать новый железнодорожный маршрут из РФ в Крым - Гуменюк

У российских сил пока нет перспективы в ближайшее время переправлять грузы анонсированной президентом Владимиром Путиным по железной дороге из России через оккупированные территории в Крым, но РФ подтягивает ресурс на оккупированную часть Запорожской области, чтобы возвести этот альтернативный маршрут. Об этом в эфире рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

Есть определенная сосредоточенность экономических усилий на этом направлении. Но очень существенно влияет погода, не позволяет оккупантам проводить какие-то нормально развернутые, продвигаемые действия. Но, тем не менее, мы видим, что они пытаются вокруг этого процесса создать максимальный эффект строительства года хотя бы. Не будем говорить столетия. Но строительство года. И сейчас мы не видим такой активности, которая позволила бы им продвигаться километрами. Но понимаем, что они подтягивают ресурс для того, чтобы все-таки создать себе этот альтернативный маршрут. То есть в судьбу лишней конструкции в районе Керченского пролива они не верят» , – отмечает Гуменюк.

Во время выступления к 10-летию оккупации Крыма Путин заявил об альтернативном железнодорожном маршруте в обход Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией: с российского Ростова в оккупированный Крымский полуостров через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей. Он добавил, что часть такого маршрута уже заработала.

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