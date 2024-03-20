Почти треть украинцев за ограничение прав для тех, кто выехал за границу

Ограничение прав для выехавших за границу украинских граждан (право голосовать, занимать определенные должности, вести хозяйственную деятельность) поддерживают 29% респондентов, против такой инициативы - 68%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, 54% опрошенных считают, что не стоит применять ограничения в правах для жителей оккупированных территорий, еще 43% имеют противоположное мнение.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 18-24 октября 2023 среди 2000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.