Около половины украинцев поддерживает самосуд над военными преступниками

Среди украинцев разделились мнения по поводу оправданности самосуда над виновными в военных преступлениях: 46% опрошенных считают самосуд оправданным, тогда как 51% — противоположного мнения﻿. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает Деловая столица.

С тем, что справедливость может быть достигнута без ареста и суда над виновными в нападении на Украину и военных преступлениях, не соглашаются 75% респондентов. С возможностью достижения справедливости в таких условиях согласны 22%.

Установление справедливости для пострадавших от войны, по мнению около 50% опрошенных, больше всего зависит от президента. 37% опрошенных видят ответственным парламент, 35% — правительство. Около 25% опрошенных считают, что ответственны граждане Украины, молодежь разделяет это мнение чаще других возрастных групп.

Украинцев также спросили, как следует наказывать коллаборантов. Большинство (66%) респондентов считают, что за взаимодействие с оккупационными властями следует ограничивать возможность занимать определенные должности. Четверть опрошенных считают уместным применение штрафа. В то же время, около 20% сказали, что следует ограничивать коллаборантам участие в общественной жизни или назначать общественные работы.

В то же время, по мнению около 40% респондентов, можно давать амнистию осужденным за преступления, не приведшие к гибели людей, или при условии выполнения общественно полезных работ по восстановлению страны. Также, по мнению около 25%, может служить основанием для амнистии предоставления важных и правдивых показаний и выплата компенсации пострадавшим. Добровольное признание в конкретном преступлении может являться таким условием для 20% опрошенных.

А 14% опрошенных считают амнистию для людей, виновных в совершении военных преступлений, невозможной при любых условиях.

Опрос проводили 18-24 октября 2023 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Опросили 2000 человек в возрасте от 18 лет методом CATI. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.