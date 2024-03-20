Госсекретарь США посетит Ближний Восток на фоне попыток перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 марта начинает новую поездку на Ближний Восток, чтобы продвигать соглашение по обеспечению временной паузы в боях в Секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых группировкой "Хамас" (признанное террористическим в ЕС и США), сообщает Радио Свобода.

Блинкен встретится с лидерами Саудовской Аравии в Джидде и лидерами Египта в Каире, чтобы обсудить переговоры при посредничестве Египта и Катара по соглашению, а также попытки оказать больше помощи Газе, сообщили в Госдепартаменте.

Ранее в этом месяце стало известно, что американские военные построят временный порт на берегу Сектора Газы, через который морем будут палестинцам доставлять гуманитарную помощь. Предполагается, что в порту будет временный причал, который позволит увеличить поставки гуманитарной помощи на сотни дополнительных грузовиков в день. Миссия будет координироваться с Израилем, ООН и гуманитарными неправительственными организациями.

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