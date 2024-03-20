В Минфине рассказали, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро

Госбюджет Украины получил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.﻿ Об этом заявили в Минф﻿ине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета" , - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Как отметили в министерстве, в рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской комиссии, сообщили в Минфине.

Напомним, что Ukraine Facility - это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 - 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.