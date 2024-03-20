Глава европейской дипломатии призвал разблокировать границу с Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что польские протестующие должны разблокировать украинскую границу и решить спор об импорте другим способом, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель сказал на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

Боррель отметил, что границу с Украиной необходимо разблокировать.

"По поводу блокирования границы: да, мы об этом знаем, внимательно следим за этими событиями. Конечно, граница должна быть разблокирована" , – сказал Боррель.

Несмотря на то, какие причины приводят блокировщики, эти проблемы могут быть решены другими средствами, подчеркнул он.