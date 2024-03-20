Из двух десятков сел Сумской области выехало все население – ОВА

В Сумскую область из 22 населенных пунктов приграничных районов выехало местное население, контроль над ними передан бойцам ВСУ. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх, сообщает Корреспондент.

Руководитель ОВА сообщил, что наибольшая небезопасность региона – это воздушные и ракетные удары, которые в последнее время стали значительно интенсивнее.

В пресс-службе Сумской ОВ сообщили, что ночью и утром 20 марта россияне 16 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты области, зафиксировано 65 взрывов. В Великописаревской общине погиб мужчина.