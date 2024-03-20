Экспорт нефти из РФ морем снизился из-за техобслуживания и погоды – СМИ

Экспорт российской нефти морем на прошлой неделе снизился после того, как запланированные технические работы в порту "Приморск" на Балтийском море и сильные ветры у "Козьмино" на Тихоокеанском побережье нарушили отгрузки из двух важнейших нефтяных портов.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Трехдневный перерыв в программе загрузки нефти в "Приморске" свидетельствует о том, что работы были запланированы, но они все равно сократили объемы поставок до самого низкого уровня с сентября. На востоке сильные ветры снова ограничили загрузки из "Козьмино" после похожих перебоев в начале месяца. Порывы ветра достигали более 60 километров в час.

Общая стоимость экспорта российской нефти снизилась с многомесячного максимума предыдущей недели, упав с 1,86 миллиарда долларов США за неделю до 10 марта до 1,48 миллиарда долларов США за неделю до 17 марта.

Объемы экспорта российской нефти морем за неделю до 17 марта сократились на 730 000 баррелей в день до 2,97 миллиона баррелей в день. Менее изменчивая четырехнедельная средняя также снизилась примерно на 40 000 баррелей в день до 3,28 миллиона баррелей в день.

Недельные объемы поставок были примерно на 620 000 баррелей в день ниже среднего показателя, зафиксированного в мае и июне, или на 320 000 баррелей в день ниже российского плана на первый квартал.