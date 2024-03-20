В партии Шольца снова призвали заморозить войну в Украине

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что не намерен отказываться от своих слов о необходимости диалога о замораживании войны в Украине, несмотря на противоположную позицию правительства ФРГ.﻿ Ссылаясь на DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Мютцених отметил, что в любой момент может открыться "окно возможностей" для прекращения огня, даже если сейчас такой возможности не видно.

По словам депутата, он использует термин "замораживание конфликта", принятый в политологии и исследованиях мира, и будет продолжать его применение.

Мютцених также заявил, что внешняя и политика безопасности охватывают более широкие сферы, "чем поставки оружия", но отметил, что не ставит под сомнение германскую помощь Украине: поддержка страны, которая обороняется от вторжения в соответствии с Уставом ООН - непоколебима.