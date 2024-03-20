За март Украина недополучит 6,5 млрд грн из-за блокады границы
За март Украина недополучит 6,5 миллиардов поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.
"6,5 миллиардов гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте.Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", - сообщил он.
В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.