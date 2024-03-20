Польша присоединилась к западной коалиции по обеспечению безопасности в Красном море

Польша присоединилась к Объединенным морским силам (CMF) по обеспечению безопасности на Красном море под руководством США, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы рады приветствовать Польшу в качестве члена CMF. Участие Польши в этой коалиции стран, приверженных региональной морской безопасности, приносит нам большую пользу. Я с нетерпением жду возможности быть "Готовыми вместе" с нашими новыми партнерами, поскольку CMF продолжает устанавливать глобальные стандарты морского сотрудничества" , - сказал вице-адмирал Джордж Викофф, командующий CMF.

CMF состоит из штаба и пяти объединенных оперативных групп, деятельность которых направлена на борьбу с терроризмом, предотвращение пиратства, поощрение регионального сотрудничества и содействие безопасной морской среде.

Военно-морское партнерство поддерживает международный порядок, основанный на правилах, обеспечивая безопасность и стабильность на территории площадью 3,2 миллиона квадратных миль, охватывающей одни из самых важных морских путей в мире.

CMF, в состав которого входят 42 государства, является крупнейшим военно-морским партнерством в мире.

Атаки йеменских хуситов

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по объектам в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

14 марта американские военные успешно обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету класса "земля-воздух", выпущенных йеменскими хуситами.