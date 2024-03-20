На севере укрепить границу невозможно из-за обстрелов – ГПСУ

Инженерно укрепить границу с РФ на севере пока невозможно из-за российских обстрелов, направления усиливаются в "максимальной близости" к границе. Такой комментарий дал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Лига.net.

По его словам, инженерно укрепить границу с РФ пока невозможно, поскольку любую появившуюся на границе инженерную группу сразу "снесут вражеские обстрелы".