На севере укрепить границу невозможно из-за обстрелов – ГПСУ
Инженерно укрепить границу с РФ на севере пока невозможно из-за российских обстрелов, направления усиливаются в "максимальной близости" к границе. Такой комментарий дал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Лига.net.
По его словам, инженерно укрепить границу с РФ пока невозможно, поскольку любую появившуюся на границе инженерную группу сразу "снесут вражеские обстрелы".
"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости от границы. На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", – пояснил Демченко.