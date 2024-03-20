Шойгу объявил о планах увеличить армию РФ

Россия заявила, что намерена якобы увеличить армии, создав новые подразделения. В частности, речь идет о создании днепровской речной флотилии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Шойгу заявил, что по приказу российского диктатора Владимира Путина в России якобы сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу добавил, что якобы до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Традиционно глава Минобороны РФ пообещал, что российские войска будут "повышать боевые возможности" и количество личного состава пропорционально "угрозам".