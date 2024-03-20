В Пентагоне озвучили "красные линии" для F-16 в Украине

Истребителей F-16 будут сопровождать определенные ограничения, в частности - граница России. Целью предоставления Украине самолетов является сосредоточение на защите ее территорий внутри суверенных границ. Об этом в интервью﻿ рассказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Радио Свобода.

На вопрос журналиста, станет ли граница России для истребителей F-16 своеобразной "красной линией", Райдер ответил, что "предоставление Украине уникального воздушного потенциала, опять же, цель которого сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины".

Спикер Пентагона отметил, то, на чем фокусируется воздушная коалиция – это обеспечение Украины подготовкой, необходимой ей для управления F-16, а также доставкой самих самолетов.

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