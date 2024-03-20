Немецкий оборонный концерн предлагает создать свой "Железный купол"

Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что лидеры ЕС должны рассмотреть возможность создания систем противовоздушной обороны малого радиуса действий, подобных израильскому "Железному куполу". Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщает Укринформ.

Паппергер сказал, что противовоздушная оборона малой дальности – это "то, что они хотят создать в Европе", указывая на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы "Европейского небесного щита".

"Я также считаю, что это хорошая идея иметь европейское решение, похожее на "Железный купол" и больше" , - сказал он.

Система ПВО "Железный купол" имеет радиус действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности.

Аналитики отвергают защиту обширных территорий континентальной Европы подобной системой, называя идею "притянутой за уши".

В конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил об инициативе "Европейского небесного щита" с целью создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки оборудования. К инициативе уже присоединилась 21 страна.

В феврале компания Rheinmetall заявила, что продала Вооруженным силам Германии за 600 миллионов евро свою систему противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 30, которую, по ее словам, можно использовать среди прочего против беспилотников.

Разработка более интегрированных европейских систем противовоздушной и противоракетной обороны является приоритетом для Брюсселя, который подталкивает столицы к обмену технологиями, чтобы восполнить пробелы в ПВО континента.