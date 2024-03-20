В Сумской ОВА сообщили о подготовке к принудительной эвакуации двух общин

Из-за существенного усиления обстрелов РФ по Сумской области планируется принудительная эвакуация в Великописаревской и Середино-Будской общинах. Ходатайство по ним уже возбуждено.﻿ Об этом рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Вчера я был в тех населенных пунктах, которые сегодня эвакуируются. Общался с теми гражданами, которые отказываются (от эвакуации - ред.). К сожалению, такая ситуация существует. Но все же большинство принимает решение по эвакуации" , - информирует Артюх.

Он отмечает, что в Великописаревской общине остается 80 семей с детьми. В настоящее время центральные власти помогают принять вопрос о принудительной эвакуации из этой общины.

"Такая же ситуация - Шосткинский район - Середино-Будская община. Там тоже мы нарушили ходатайство о принудительной эвакуации семей с детьми" , - отметил начальник Сумской ОВА.

Как сообщалось ранее, в результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.