Выживание Украины под угрозой – Остин

Вопросы безопасности и поставки боеприпасов для Украины – вопросы ее выживания и сохранения суверенитета. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает Корреспондент.

"Сегодня выживание Украины под угрозой. И есть риск для безопасности Америки. Им нельзя терять ни одного дня. У нас также нет лишнего дня. Поэтому сегодня я вполне решителен поддерживать безопасность и поставку боеприпасов. Это вопрос выживания и суверенитета Украины" , - заявил шеф Пентагона.

Остин добавил, что США поддерживают Украину, потому что "это правильно, когда свобода находится под угрозой" и потому, что это имеет решающее значение для американской безопасности.

"Соединенные Штаты столкнутся с новыми серьезными опасностями в мире, где появляются агрессия и автократия, а тираны, диктаторы набирают смелость, думают, что могут стереть демократию с карты мира. Поэтому, инвестируя в безопасность Украины, мы инвестируем в собственную безопасность. И мы укрепляем общее видение контактных групп в открытом мире, где есть правила, права и обязанности" , – резюмировал он.

Ранее Ллойд Остин заявил, что США не дадут Украине проиграть. Он заверил, что союзники ищут способы для бесперебойной помощи Украине.