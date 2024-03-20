Шольц призвал на переоценивать силы РФ в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от переоценки силы России.﻿ Об этом пишет Bild, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Россия не так сильна, как люди думают" , - заявил он в правительственном заявлении в Бундестаге.

По его словам, с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".

Но внутри страны, подчеркнул канцлер, репрессивная российская система демонстрирует признаки недостатка прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и настойчиво поддерживать Украину против России.