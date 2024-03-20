Литва выделяет 35 млн евро на закупку артснарядов для Украины

Литва выделяет 35 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом объявила премьер Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Европейская правда.

"Литовское правительство выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, что бы ни потребовалось для победы" , – написала Шимоните в своем Twitter (X).

Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Прага нашла возможность выкупить для передачи Украине, а ряд партнеров согласились профинансировать эту закупку, однако не все заявили о своем участии публично.

Так, Канада и Финляндия выделили на инициативу по 30 млн евро. Германия оплатит приобретение 180 тысяч снарядов.