В Кремле оценили план Борреля по российским активам
Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о направлении доходов от замороженных российских активов для помощи Украине вроде бы разрушает юридические основы европейского и международного права. Такое мнение озвучил на брифинге представитель Кремля, сообщает Корреспондент.
"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права" , – заявил он.
По словам Пескова, "европейцы прекрасно отдают себе отчет, какие убытки подобные решения могут нанести для их экономики, для их имиджа, для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности".
"Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", - утверждает спикер Кремля.