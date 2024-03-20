В Кремле оценили план Борреля по российским активам

Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о направлении доходов от замороженных российских активов для помощи Украине вроде бы разрушает юридические основы европейского и международного права. Такое мнение озвучил на брифинге представитель Кремля, сообщает Корреспондент.

"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права" , – заявил он.

По словам Пескова, "европейцы прекрасно отдают себе отчет, какие убытки подобные решения могут нанести для их экономики, для их имиджа, для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности".