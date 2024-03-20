Гончаренко: Макрон изучает варианты отправки войск, один из них – под Беларусь

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает два варианта отправки войск в Украину, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, один из них предусматривает размещение военного контингента на границе Украины с Беларусью, сообщает Новое время.

Он отметил, что такой шаг поможет высвободить с этого направления украинских военных и позволит укрепить восток и юг Украины.

Гончаренко, который является президентом комитета по миграции и беженцам Парламентской ассамблеи Совета Европы, в среду, 20 марта, находится в Страсбурге на заседании этого комитета. Он заявляет, что получил информацию от французских коллег.

«Параллельно общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. Речь о военном контингенте» , — написал нардеп.

По его словам, обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет, однако количество солдат окончательно еще не определено.

Гончаренко заявил, что Макрон настроен «очень решительно».

По его информации, Франция создает коалицию союзников, туда, вероятно, Польша и страны Балтии, также идет поиск по другим европейским странам.

При этом Германия выступает против, поскольку считает это «ненужной эскалацией», которая может привести к глобальным рискам и боится прямого столкновения с Россией.

Другой вариант, который рассматривает Макрон — объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. По словам нардепа, сейчас выбирают, где именно ее разместить, рассматриваются две основные точки на западе Украины.

Кроме того, Франция размышляет над тем, чтобы не создавать отдельного места для размещения контингента, а иметь группы военных там, где они нужны.

Гончаренко также подчеркнул, что речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях.