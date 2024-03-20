WP: Украина начала производство системы ПВО, аналогичной NASAMS

Украина начала разрабатывать системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобными американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, несмотря на то, что у Украины есть производственные мощности и определенные сырьевые ресурсы, наладить быстрое производство вооружения было достаточно тяжело. Это связано с тем, что после распада Советского Союза, оружейная промышленность в Украине фактически развалилась.

"К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины" , - сказал заместитель генерального директора "Украинской бронетехники" Максим Поливяный.

Также министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью полета более 640 километров. Однако подробностей того, какие именно эти ракеты он не предоставил.

По словам чиновников, в Украине также разрабатываются системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобные американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS.

ЗРК NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

Производство оружия в Украине

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, на днях при решении Кабинета министров в Украине создали Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.