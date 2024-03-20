В Польше на протесты вышли около 70 тысяч фермеров

Блокады дорог и протесты в разных городах Польши – по информации полиции, акции аграриев проходят в почти 600 местах и в них принимают участие около 70 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

В деревне Закрент на въезде в Варшаву дорогу перекрыли более полусотни тракторов. Фермеры привезли сюда и другую технику, в том числе цистерну и сено. На транспорте нацепили прокатить - "Зеленый курс = смерть польского фермерства", "Мы фермеры, а не нищие".

Также аграрии жгли файеры, а на одном из автомобилей корреспондентка издания заметила агитационный плакат антиукраинской партии "Конфедерация" на выборы в местные органы власти.

Дорогу в Варшаву фермеры планируют блокировать до вечера. Кроме того, в части местных школ сегодня отменили обучение.

В обеспечении порядка задействованы многие полиции. Правоохранители направляют транспорт по объездным путям. Также над протестом время от времени летает полицейский вертолет.

Фермеры неизменно требуют ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов вне ЕС, в том числе из Украины и существенных изменений в европейском зеленом курсе.

"Мы добиваемся, чтобы вы как потребители посмотрели на то, что вы едите. Продукты, которые нас заливают из-за Европейского союза, не пригодны к потреблению. Покупайте польские продукты, потому что мы, фермеры, выращиваем очень здоровую и безопасную продукцию" , – сказал фермер Дариуш.

Сын фермера Бартек считает, что "зеленый курс" не нужен:

"Он противоречит интересам и не только фермеров, но и других людей. Относительно зерна из Украины, Беларуси и России оно такого качества, что им разве разжигать, а не потреблять. Это мое мнение. Я считаю, импорт нужно запрета полностью. Поэтому мы здесь стоим и надеемся, что это нам удастся".

Несмотря на призывы фермеров к солидарности, часть людей не поддерживают такую форму протеста. Прохожие, с которыми пообщались журналисты, говорят, что для решения проблемы власти нужно дать время, а автодороги – не место для протестов.

"Я бы хотела, чтобы фермерам лучше жилось, но эту забастовку я не поддерживаю. В конце концов, правительство не может сделать всего за месяц. Надо немного терпения и понимания. Зачем усложнять жизнь другим? А если бы им заблокировать въезд на поле?" , - говорит местная жительница Барбара.

Хотя часть требований польских фермеров, в частности касающихся климатических и экологических норм Еврокомиссия уже удовлетворила, аграрии говорят, что не остановятся, пока все их условия не будут выполнены.

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