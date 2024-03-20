Зеленский провел разговор с Моди и поблагодарил за поддержку целостности Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Также украинский лидер поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников.

Зеленский подчеркнул важность участия Индии в швейцарском саммите мира.

"Для нас важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии".

Также стороны обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели (Индия) в ближайшее время.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности в аграрном экспорте, в сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.

Он добавил, что также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения.

Что предшествовало:

В мае 2023 года Зеленский встречался с Моди в Японии. Они говорили тогда о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, которые нужны Украине.