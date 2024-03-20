Федоров: Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью The Guardian заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способны производители в стране", потому что у Кабмина недостаточно средств.

Федоров напомнил, что сейчас Украина находится на пути к показателю производства более 1 миллиона беспилотников в год.

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников (в год - ред.)", - уточнил Федоров.

Он рассказал, что в сфере производства беспилотников в Украине работают более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% сделаны в Украине.

Федоров отметил, что главная проблема в секторе беспилотников - финансовая. Сейчас наша страна ощущает недостаток финансовой помощи со стороны США.

Что предшествовало

Напомним, еще в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинским защитникам передадут миллион дронов собственного производства.

При этом позже заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр рассказала, что уверена, что наша страна за 2024 год может произвести около 2 млн беспилотников. Производство продолжает увеличиваться.