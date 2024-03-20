Терехов: В Харькове возросло количество погибших от российского удара

До четырех возросло количество погибших в результате российского удара по Холодногорскому району Харькова 20 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Игоря Терехова в Telegram.

"К сожалению, количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех" , — написал он.

Обновлено в 17:40. Позже он написал, что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также, по последним данным полиции, известно о пяти раненых. Часть из них была госпитализирована.

Также, по последним данным полиции, известно о пяти раненых. Часть из них госпитализировали.

В настоящее время продолжаются поиски пострадавших от ракетного удара. Кто был в здании в момент атаки, выясняют следователи и криминалисты. На месте работает мобильный штаб, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, примерно в 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. На месте прилета, по словам мэра, начался очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Руководитель ОВА Олег Синегубов утверждал, что под завалами могут быть люди.

По данным полиции, повреждены восьмиэтажка и производственный цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Пожар охватил более 1000 квадратных метров.

Ранее сообщалось о трех погибших.