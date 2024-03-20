Шмыгаль сказал, когда Украина получит первые партии "чешских" снарядов

Артиллерийские боеприпасы, закупленные по инициативе президента Чехии Петра Павела, Украина начнет получать в апреле, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина рассчитывает на поставку первых партий боеприпасов по чешской инициативе в апреле.

"Мы будем иметь их на поле боя уже в ближайшее время. Это важно, потому что нас интересует скорость, качество и своевременность поставок" , — сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что европейская инициатива по закупке снарядов Украины является дополнительным ресурсом, который Украина будет использовать в этом году.

Напомним, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Несколько стран согласились профинансировать эту инициативу. 7 марта Павел заявил, что необходимые средства собраны в полном объеме.

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр предположил, что снаряды, которые союзники покупают для ВСУ, начнут прибывать в Украину до начала лета.