Россияне ударили дронами и артиллерией по Никопольскому району

Российские захватчики ударили по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. оккупанты попали в частные дома, газопровод и линии электропередач, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак в Telegram.

"После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова принялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня" , - написал Лысак.

По его словам, россияне для ударов использовали 9 дронов-камикадзе, а также 4 раза избивали из тяжелой артиллерии. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах.

В результате обстрелов был ранен мужчина, а также повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия.

Кроме того, были изуродованы и 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Задело несколько линий электропередач и газопровод.

Ситуация в Днепропетровской области

Утром 20 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе.

По его словам, в результате атаки пострадала семья из пяти человек, среди которых был ребенок. 47-летняя женщина – в тяжелом состоянии.