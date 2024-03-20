Данилов о помощи Украине: разгрузка от партнеров происходит каждый день

Украина каждый день производит разгрузку помощи, получаемой от западных партнеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи наших партнеров" , - рассказал Данилов.

По его словам, над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь и дальше работает большая команда. В нее входят президент, МИД и послы.

"Все работают, чтобы этот поток, эта ручейка ни в коем случае не пересыхала" , - сказал он.

"Рамштайн"

Напомним, вчера, 19 марта, состоялась уже 20 встреча Контактной группы по обороне Украины.

В ходе заседания партнеры нашей страны затронули вопросы срочных потребностей Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.

Министр обороны Рустем Умеров по итогам "Рамштайна" рассказал, что приоритетными были боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны.