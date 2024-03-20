У омбудсмена назвали количество пропавших без вести украинцев
В Украине почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"Из всех гражданских граждан, которых незаконно задержала и осудила РФ, верифицировано около 1 600 человек!", — отметил он.
Также Кононенко отметил, что в настоящее время почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В число включены военнопленные, гражданские и дети. Реестр пропавших без вести находится в состоянии наполнения и проверки данных. Поэтому цифра может быть значительно больше.
Как сообщалось, по данным Красного Креста, по состоянию на конец января 2024 года в Украине считаются без вести пропавшими не менее 23 тысяч человек.