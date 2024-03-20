Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал удар россиян 20 марта по Харькову, в результате которого погибли 5 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Наш Харьков. Уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области.

Сегодня - очередной удар России по Харькову, ни на что не способный повлиять, кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать".

По его словам, все регионы Украины, которые страдают от ударов российских войск, нуждаются в ПВО.

"Все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, которые страдают от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам надо понять, что ПВО должна защищать жизнь" , - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало:

Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова, в результате чего погибло 5 человек и 9 людей пострадали.