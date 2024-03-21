Спикер Джонсон сообщил, когда Конгресс займется помощью Украине
Основным приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, отвечая на вопросы журналистов, пишет Вадим Ребрина, Голос Америки.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, на пресс-конференции 20 марта заявил, что после решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (помощь союзникам, - ред.) и не будем медлить с этим".
Во избежание шатдауна Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, поэтому, по словам Джонсона, это произойдет уже на текущей неделе.
В то же время, как отмечает издание, после 22 марта Палата представителей идет на двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, скорее всего, перейдут после 8 апреля.
Джонсон сказал, что кроме пакета дополнительного финансирования для партнеров много обсуждают законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов для частичной оплаты помощи Украине, и концепцию предоставления помощи в кредит.
"Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру" , – заявил спикер.