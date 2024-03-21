ПВО сбила более 30 ракет под Киевом – Воздушные силы

В ночь на 21 марта Россия атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 31 ракету.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего войска РФ запустили две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков: Волгодонск, Энгельс – РФ).

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области" , – сообщил Олещук.

Он добавил, что ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.