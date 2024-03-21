Ракетная атака на Киев: 10 пострадавших, есть повреждения

В ночь на 21 марта в трех районах Киева зафиксированы пожары и падение обломков ракет, в том числе детсад, жилой дом и трансформаторная подстанция. Десять человек пострадали. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

По его информации, в Шевченковском районе горят автомобили.

В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом.

В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территории одного из предприятий.

Экстренные службы направляются на места.

В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.

Последствия падения обломков российской ракеты в Подольском районе столицы. Видео телеканала Киев pic.twitter.com/Le2vzAsOHq — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2024

В 5.29 Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе горят автомобили на стоянке. Пожарно-спасательная служба следует на место.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты пожар возник в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

По словам мэра города, в Киеве четверо пострадавших. Три из них в Шевченковском районе и одна женщина в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.

Около 6:00 Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет. Число пострадавших возросло до восьми, всем медики оказали помощь на месте.

В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.

Впоследствии Кличко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до десяти. Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.