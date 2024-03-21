В США указали на возможность вторжения на Тайвань через два года – Bloomberg

Китай наращивает свой военный потенциал и будет готов ко вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом заявил руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино, слова которого цитирует Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Как пишет издание, несмотря на экономические проблемы Пекина, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и превысил 223 миллиарда долларов.

В свою очередь, Аквилино указывает, что за три года, когда он возглавил командование, армия Китая (НОАК) получила более 400 истребителей, два десятка крупных военных кораблей, а также обновила свои запасы баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на то, что НОАК выполняет директиву президента Си Цзиньпина быть готовой к вторжению на Тайвань до 2027 года, если будет соответствующий приказ" , - сказал Аквилино.

Он добавил, что китайские военные во время учений отрабатывают морскую и воздушную блокады острова.

В то же время, как указывает издание, по оценкам американской разведки, Китай не хочет военного конфликта вокруг Тайваня.