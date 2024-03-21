Россия за сутки потеряла 750 военных и 26 артсистем – Генштаб
За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 750 военных, 26 артиллерийских систем, 16 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 433 840 (+750) человек,
- танков − 6 832 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 13 074 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,
- РСЗО − 1 018 (+1) ед,
- средств ПВО − 721 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8365 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,
- специальной техники – 1741 (+3) ед.