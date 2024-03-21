Россия за сутки потеряла 750 военных и 26 артсистем – Генштаб

За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 750 военных, 26 артиллерийских систем, 16 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили: