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Россия за сутки потеряла 750 военных и 26 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла 750 военных и 26 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 750 военных, 26 артиллерийских систем, 16 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 433 840 (+750) человек,
  • танков − 6 832 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 074 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,
  • РСЗО − 1 018 (+1) ед,
  • средств ПВО − 721 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8365 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,
  • специальной техники – 1741 (+3) ед.

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