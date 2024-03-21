Жители Белгорода начали жаловаться на "адскую жизнь" – Bloomberg

Нападения на российские регионы, граничащие с Украиной, все чаще заставляют задуматься об издержках вторжения РФ, но это еще не означает, что люди ополчились против диктатора Владимира Путина из-за войны. Об этом говорится в материалах Bloomberg, сообщает Новое время.

В статье говорится, что в последние недели Белгородская и Курская области подверглись атакам беспилотников и ракет, поскольку Украина проводит кампанию, направленную против инфраструктуры и промышленных объектов, в том числе нефтяных, чтобы подорвать военную машину России.

Эти удары нарушают жизнь мирного населения, особенно в Белгороде.

В материале сказано, что после «победы на выборах» Путин сталкивается с растущим требованием улучшить противовоздушную оборону и усилить охрану границ, чтобы защитить жителей. Украина угрожает усилить свою кампанию по нанесению ущерба промышленному потенциалу России и подрыву морального духа населения, чтобы ослабить поддержку Путина.

«Наша жизнь изменилась и превратилась в ад» , — сказал 43-летний Михаил, житель Белгорода.

По его словам, «люди начали бояться и паниковать. Все, кто мог, стали уезжать».

Житель Белгорода заявил, что несмотря на нападения, большинство жителей города продолжают поддерживать Путина.

«Но среди моих друзей отношение к войне и Путину не изменилось» , — сказал он, добавив, что они понимают, «кто все это начал и что это ответ на это».

Человек, близкий к Кремлю, попросивший не называть его имени, заявил, что нападения на Белгород вынуждают Россию отвлекать силы с линии фронта. По его словам, «война ведется на российской территории».