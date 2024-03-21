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Атака РФ на Киев: возросло количество пострадавших, погибших нет (Обновлено)

Атака РФ на Киев: возросло количество пострадавших, погибших нет (Обновлено)
Фото: t.me/VA_Kyiv

В результате ночной атаки России на Киев количество пострадавших возросло до 13 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек. Информации о погибших нет", – говорится в сообщении.

В КМВА также опубликовали фото последствий обстрелов.

Обновлено в 9:10. Количество пострадавших возросло до 13, сообщил﻿ Попко. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека.

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