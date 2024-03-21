Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польша утром 21 марта поднимала в воздух истребители во время массированного ракетного удара РФ по Украине на случай залетания воздушных целей на свою территорию. Об этом заявили в оперативном командовании польской армии, сообщает Европейская правда.

После 4 часов утра по киевскому времени сообщили, что Польша "задействовала все необходимые процедуры" для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

Население предупредили, что в воздух подняли истребители Польши и союзников, в связи с чем люди могут слышать "повышенный уровень шума", особенно в юго-восточной части страны.

Около 7 утра опубликовали обновление, что в связи со снижением уровня угрозы операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши завершилась.