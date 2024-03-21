Россия потратила почти 400 миллионов долларов на атаку Киева
Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов. Отталкиваясь от своих расчетов, сообщает Экономическая правда.
По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:
- двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал"
- 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.
По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл,
Общая стоимость 29 выпущенных ракет - 377 млн долларов.
Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл и выше за единицу.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл за единицу.
Итак, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составлять не менее 390 миллионов долларов.