Россия потратила почти 400 миллионов долларов на атаку Киева

Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.﻿ Отталкиваясь от своих расчетов, сообщает Экономическая правда.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:

двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал"

29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.

По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл,

Общая стоимость 29 выпущенных ракет - 377 млн долларов.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл и выше за единицу.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл за единицу.

Итак, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составлять не менее 390 миллионов долларов.