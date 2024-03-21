Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов поддержки

Канада предоставила Украине помощь в 2 миллиарда канадских долларов, которые помогут правительству профинансировать соцвыплаты. Об этом сообщил в Twitter (Х) премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Шмигаль отметил, что полученные Украиной 2 млрд канадских долларов помогут правительству профинансировать социальные выплаты.

Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов, отметил Шмигаль.