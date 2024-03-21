Северная Корея финансирует ракетную программу краденой криптовалютой - ООН

Северная Корея генерирует до 50% своих доходов в иностранной валюте за счет злонамеренной кибердеятельности и финансирует этими похищенными средствами почти половину своей ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в докладе комиссии Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН по КНДР, сообщает Укринформ.

"Злонамеренная кибердеятельность КНДР генерирует примерно 50% ее дохода в иностранной валюте и используется ею для финансирования 40% программ разработки и производства оружия массового уничтожения" , - говорится в докладе.

Как отмечается, комиссия расследовала 17 прошлогодних краж криптовалюты, за которые может нести ответственность Пхеньян, на сумму более 750 млн долларов, в общей сложности она изучает 58 вероятных кибератак КНДР на связанные с криптовалютой компании в период с 2017 по 202 примерно в 3 млрд долларов.

В комиссии пришли к выводу, что за последние годы Северная Корея в нарушение санкций СБ ООН могла втрое нарастить свою ракетно-ядерную программу, продолжая разработки ядерного оружия и производство для него ядерных материалов и совершенствуя баллистические ракеты.

"Комиссия оценила, что Север продвинул свою ракетную программу в различных областях, включая надежность, маневровость, точность, воздушные взрывы и производство мобильных пусковых установок" , - говорится в докладе.

Еще одним нарушением установленных СБ ООН ограничений является чрезмерный импорт по Северной Корее нефтепродуктов, который может превышать втрое разрешенный годовой объем в 500 тысяч баррелей.

Комиссия подсчитала, что танкеры под флагом Северной Кореи между 1 января и 15 сентября прошлого года осуществили 87 поставок в КНДР и могли доставить за этот период более 1,5 миллиона баррелей.