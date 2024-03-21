Польские фермеры разблокировали движение грузовиков на одном КПП – пограничники

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков на направлении пункта пропуска "Медика" - "Шегини", заблокированными по состоянию на 21 марта остаются 4 направления границы с Польшей.﻿﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Информацию об этом украинские пограничники получили около 21.30 накануне от представителей Пограничной стражи Польши. Ими отмечалось, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд. Поэтому оформление этой категории транспорта начало осуществляться в обычном порядке" , – сообщил спикер.

По словам Демченко, по состоянию на утро заблокированными для движения грузовиков остаются 4 направления: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава Русская".

На направлении этих пунктов пропуска польские фермеры пропускают разное количество грузовиков в обе стороны, но, к примеру, по "Раве Русской" и "Ягодину", как и раньше, не пропускаются грузовые транспортные средства из Украины в Польшу. Кроме того, по направлению "Ягодина" протестующие пропускают весьма незначительное количество грузовиков, которые едут в Украину, отметил спикер ГПСУ. За минувшие сутки таких было всего 50, что для этого направления является критически низким показателем, добавил он.

Совокупно в очередях на 4 заблокированных направлениях на территории Польши, по состоянию на утро 21 марта, находятся почти 850 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы Русской".

На других направлениях западной границы, по словам Демченко, также сохраняются очереди, ведь водители перевозчики выбирают себе другие участки из-за осложненности движения на украинско-польском участке. В частности, напротив ПП "Тиса" на территории Венгрии очередь из грузовиков достигает 1000 автомобилей, еще 530 автомобилей - в очереди напротив пункта пропуска "Ужгород" со стороны Словакии, и почти 400 т.с. на румынско-украинской границе напротив ПП "Порубное".