Посол США отреагировала на ракетную атаку Киева

Массированная ракетная атака на Киев 21 марта могла быть ответом РФ на встречу советников по безопасности в Киеве, где обсуждалась формула мира.﻿ Со ссылкой на комментарий посла США в Украине Бриджит Бринк, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Посол прокомментировала сегодняшнюю атаку россиян на Киев, в результате которой пострадали более 10 человек, в том числе ребенок.

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?" , - отметила Бринк.

Она также поблагодарила воинов сил противовоздушной обороны Украины за защиту.

Напомним, 20 марта в Киев прибыл советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он провел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.