Посол США отреагировала на ракетную атаку Киева
Массированная ракетная атака на Киев 21 марта могла быть ответом РФ на встречу советников по безопасности в Киеве, где обсуждалась формула мира. Со ссылкой на комментарий посла США в Украине Бриджит Бринк, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Посол прокомментировала сегодняшнюю атаку россиян на Киев, в результате которой пострадали более 10 человек, в том числе ребенок.
"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?", - отметила Бринк.
Она также поблагодарила воинов сил противовоздушной обороны Украины за защиту.
Напомним, 20 марта в Киев прибыл советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он провел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.