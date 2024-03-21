РФ использует больше разведывательных беспилотников при отсутствии самолетов А-50 – Гуменюк

Россия компенсирует отсутствие в воздухе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 разведывательными беспилотниками. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Активность беспилотной вражеской разведки в нашей зоне ответственности достигла 147 единиц в сутки. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, в последней ночной ракетной атаке на Украину военные корабли не были задействованы, поскольку российские ракетоносители уже больше месяца находятся в пунктах базирования.

В целом, отметила Гуменюк, российские военные и гражданские корабли после атак украинских морских беспилотников меняют маршруты, но их активность остается постоянной.