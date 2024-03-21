Украина в этом году потратит 5 млрд долларов на свое производство оружия — WP

Оборонная промышленность Украины на подъеме, но собственного оружия все еще недостаточно, а задержка помощи от США создает серьезные проблемы.﻿ Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина производит собственные минометные и артиллерийские снаряды советского калибра 122 и 152 мм. В то же время, оборонные компании будут выпускать со второй половины этого года собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО для артиллерийских систем, поставляемых западными союзниками" , - говорится в материале.

Как отмечает издание со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году собственное производство оружия в Украине выросло втрое и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в отношении беспилотников, изменивших методы ведения войны, Украина уже производит 90% ее потребностей. Среди них БПЛА дальнего действия и морские дроны.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил в феврале, что Украина развернула производство ракеты с дальностью действия около 650 км. По словам чиновников, также разрабатываются системы ПВО и высокоточные ракеты, подобные американским HIMARS.

В этом году Украина потратит около $5 млрд на внутреннее производство вооружений, заявили официальные лица, но все согласны с тем, что этого недостаточно. В то же время, этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку международной поддержки, особенно поступлений оружия из Соединенных Штатов, отмечает издание.