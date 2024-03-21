В Брюсселе начинается саммит лидеров стран Евросоюза

В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров стран Европейского Союза, поддержка Украины будет среди ключевых тем, сообщает Европейская правда.

На встрече 21-22 марта лидеры ЕС обсудят продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, а также ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы расширения, международные отношения, миграцию и сельское хозяйство.

В плане безопасности и обороны будут говорить, в частности, об увеличении готовности Европы к обороне, о способах усилить технологическую и промышленную базу для оборонной отрасли в ЕС, шаги для повышения устойчивости и конкурентности европейского ОПК.

На основе презентации Еврокомиссии лидеры должны обсудить Стратегию европейской оборонной промышленности и Программу европейской оборонной промышленности.

В части расширения будут говорить о прогрессе Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины – все три страны уже имеют кандидатский статус и ожидают открытия переговоров.

По данным СМИ, лидеры ЕС на этой встрече вряд ли примут решение об использовании миллиардов евро доходов от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины.

Соответствующее предложение уже внесла Еврокомиссия. Предложение заключается в использовании прибыли от активов, хранящихся в Европе, а не самих активов. Это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.