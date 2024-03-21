Чехия признала Россию главной угрозой безопасности страны

Палата общин Чехии назвала нынешний российский режим самой большой угрозой безопасности Чешской Республики, которую она считает террористической.﻿ Ссылаясь на информацию местных СМИ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Чешские интересы - это независимая, демократическая и свободная Украина, прочно закрепленная в международных структурах" , - говорится в резолюции, принятой в конце внеочередной сессии по угрозам безопасности.

Палата общин также поддержала продолжение помощи Украине, которая уже третий год сталкивается с российским военным вторжением, включая поставку военного оборудования.

Коалиционное предложение было принято палатой в результате голосования 84 депутатов исключительно из коалиционного лагеря. Для его принятия требовалось не менее 72 голосов.

"Нынешний террористический режим в России с его экспансионизмом и попытками распространить свою сферу влияния на Украину и другие страны Европы, сопровождающимися военными преступлениями, представляет наибольшую угрозу безопасности Чехии" , - говорится в резолюции.

При этом отмечается, что в интересах Чешской Республики, чтобы война российского диктатора Владимира Путина против Украины не увенчалась успехом, а Украина защитила себя и восстановила свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, и чтобы российский режим был эффективно сдержан от дальнейшей агрессии против Европы.

По мнению Палаты представителей, для соблюдения интересов безопасности Чехии необходимо продолжать оказывать помощь Украине.